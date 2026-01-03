「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

シード権争いは２枠を巡り３校による激しい争いが繰り広げられたが、往路１７位だった帝京大が復路で驚異的な追い上げをみせ、９位で３年連続シード権を獲得。残る１枠には日大が１０位に滑り込み、１４年大会以来１２年ぶりのシード権を獲得した。中央学院大は最後に力尽きて、１１位。１０位日大とは５５秒差だった。

ただ、最終盤の中継が混乱を呼んだ。９区終了時点で１０位まで１３秒差だった１１位の帝京大のアンカー鎗田大輝（４年）が快走で１３・３キロ地点で日大、中央学院大を抜き９位に浮上した。日テレの速報サイトでは当初１６・５キロ地点では２校に１６秒差をつけてリードを広げ、１８・１キロ地点ではさらに拡大し、２７秒差に。その後も脚色は衰えてないようにみえたが、２０・１キロ地点、ゴールまで残り２・９キロの馬場先門の通過では急転帝京大が１１位に転落。１０位の中央学院大と２秒差という表示が出た。監督車に乗る中野監督からも鎗田に「２秒負けている！お前にかかっている」とのゲキが飛び、中継解説の渡辺康幸氏も「まだ分からないですよ。２秒ですからね」と緊迫感をもって伝えた。ただ、ゴール地点に集まっている帝京大の選手たちはいぶかしげな表情で「テレビが間違ってる」とポツリ。中央学院大の川崎監督も「諦めずいけ、２秒で勝てる」とアンカーの成川翔太（４年）に声をかけていた。

大会終了後、番組速報サイトの記録は訂正され、馬場先門の時点で帝京大は９位のままで、１１位の中央学院大には３５秒差をつけていたことが明らかになった。

最後は鎗田がこん身のラストスパートでゴールに飛び込んだが、終わってみれば中央学院大との差は１分３６秒だった。

ＳＮＳなどでは「絶対計測ミスだと思う。あり得ないもの」、「馬場先門では２秒差で負け、大手町では１分３６秒差で勝ちってどういうこと？」との声が上がっていた。