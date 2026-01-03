スペイン・マドリードの高層ビル横に見えたスーパームーン＝2018年1月/Paul Hanna/Reuters

（CNN）米農事歴によると、2026年最初の満月「ウルフムーン」が米東部時間3日午前5時3分（日本時間3日午後7時3分）にピークを迎える。

また、しぶんぎ座流星群も3日午後4〜7時（日本時間4日午前6〜9時）にかけて見ごろを迎える。

1月のウルフムーンは、今年最初のスーパームーンでもある。スーパームーンとは、通常よりも地球に近く、より大きく明るく見える満月を指す。航空宇宙局（NASA）ゴダード宇宙飛行センターの惑星地質学・地球物理学・地球化学研究所のノア・ペトロ所長によると、ウルフムーンは今年地球に特に近づく3回のスーパームーンのうちの1回で、最も近くなるのは12月の「コールドムーン」と予想されている。

しかし、ペトロ氏はスーパームーンと満月の違いはわずかだと指摘。「見分けるにはしっかり見なければならない」と付け加えた。

観測のために特別な望遠鏡などは必要ない。月は肉眼でも安全に観察できるし、望遠鏡や双眼鏡を使えばより近くで見ることもできる、とペトロ氏は言う。地平線がはっきりと見える暗い場所を見つけるのが理想的だが、それが難しければ、お気に入りのビーチや、公園などいつもの遊び場でも構わない。

農事歴によると、1月のウルフムーンは、この時期にオオカミの遠ぼえが増えることにちなんで名付けられた。