ダルビッシュ有、子どもと顔寄せ3ショット 意外な場所で記念撮影「パパが1番嬉しそう」
米大リーグ（MLB）・パドレスのダルビッシュ有が、自身のXを更新し、我が子と消防車に乗ったオフショットを投稿した。
【写真】イケメンの雰囲気！ダルビッシュ有＆息子たちの3ショット
帰国中のダルビッシュは、Xで「車が大好きな末っ子が消防車を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と3人で麻布消防署へ。見れたらラッキーだなぐらいで向かい、着いたらたまたま職員の方が外にいて「特別に乗ってもいいですよ」とまさかの展開に」と驚き。
続けて、「末っ子は興奮しすぎて拒否の姿勢に転じましたがなんとか乗せて記念撮影」「降りる頃にはたくさんの隊員さんが出てきてくださりこっちでも記念撮影。写真中央の方がカーブのサインを出していることに後々気づき笑ってしまいました笑 もちろん子供達も大満足。麻布消防署の皆様、神対応本当にありがとうございました」と消防隊員の対応に感謝した。
また、親子の記念写真もアップし、消防車に乗りながら顔を寄せ「パパが1番嬉しそう」とオフショットに満足した様子を見せている。
