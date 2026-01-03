◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制した青学大が復路でも快走し、１０時間３７分３４秒の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。

今季の青学大には勝ちたい理由があった。現４年生と同期生の皆渡星七（みなわたり・せな）さん（当時３年）が昨年２月に悪性リンパ腫のため、２１歳の若さで亡くなった。前回の箱根駅伝直前には、闘病中の入院先からミーティングにリモートで参加し、チームメートを励ました。「私たちが皆渡を励まさなければならないのに、私たちが皆渡に励まされた。第１０１回箱根駅伝優勝は間違いなく皆渡の力がありました」と原監督は明かす。

今大会も皆渡さんがチームを後押しした。３年連続で８区区間賞の塩出は昨年１２月１１日に東京・渋谷区の青山キャンパスで行われた壮行会で「優勝して、皆渡にいい報告をしたい」と言葉に力を込めて話していた。５区で圧倒的な区間新記録をマークした「シン山の神」黒田朝日をはじめ選手たちは足や腕に「★７」とマジックで書き込み、皆渡さんへの思いを胸に走った。

３区８位の宇田川瞬矢は星七さんの名前をイメージし、七つの星で「七」という字がデザインされたリストバンドをつけて、皆渡さんへの思いを明かした。

「できることなら、星七とタスキをつなぎたかった。中継所で星七が待っている、と思って走りました」と感慨深い表情で話した。

今大会に向けて、原監督は「輝け大作戦」を発令。「大黒柱の朝日が輝き、控え選手、マネジャー、チーム全員がそれぞれの立場で輝いてほしい」と説明。そして、もう一つの意味が、皆渡星七さん。「皆が一番星のように輝いてほしい」と指揮官はしみじみと話した。