¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/03¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬1·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â5¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÎÏ¶¯¤¯½ñ¤¾å¤²¤¿½ñ¤½é¤á¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡Ö½ñ¤½é¤á¤Ç»Ò¤É¤â5¿Í¤ÎÌ¾Á°½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤À5Ëç¤ÎÈ¾»æ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö¤³¤¢¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ä¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ÎºîÉÊ¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö5ËçÊÂ¤ó¤ÀÌ¾Á°¤ÎÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ£É®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Îå«¡×¡Ö»ú¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤³¤¢¤¯¤ó¤â¾å¼ê¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
