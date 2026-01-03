タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。大好きな祖母の家で過ごす楽しげな様子を公開しました。

【写真を見る】【 鈴木奈々 】「ギャル時代の私だよー」大好きな祖母宅でかつての自分と2ショット「ばぁちゃん家に行ってきたよー」





鈴木さんは、「あけましておめでとうございます 写真は、大好きなばぁちゃんとです ばぁちゃん家に行ってきたよー！」と、祖母との2ショット写真を添えつつ新年のあいさつ。「ばぁちゃんめちゃめちゃ元気そうで良かった ばぁちゃんは88歳です 健康で何よりです」と、祖母への想いを綴りました。









また、鈴木さんは「ばぁちゃん家のリビングには私のポスターが飾ってあります ギャル時代の私だよー！笑笑」と、自身のギャル時代のポスターをバックにした写真を投稿。かつての自分を背に、笑顔でポーズを決めています。









鈴木さんは、以前の投稿でも「ギャル時代の私です！片目だけでつけまつげ3枚付けてます！」と、同ポスターを紹介。その時も「リビングに貼るおばぁちゃん面白い いつも応援してくれてありがとうおばぁちゃん」と、祖母への感謝を綴っていました。



【担当：芸能情報ステーション】