『ザ・イロモネア』一般審査員への誹謗中傷を確認→注意喚起「皆様のジャッジにより番組が成り立っております」
TBSのバラエティー番組『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』の公式サイトが更新され、一般審査員への誹謗中傷に注意する声明文を出した。
【予告動画】年末に再び『イロモネア』復活！内村光良も挑戦
サイトでは「番組視聴者の皆様へ」と題して、「当番組は、一般審査員100名の方々にご参加いただいており、こうした審査員の皆様のジャッジにより番組が成り立っております」と説明。
続けて「この度の特番放送において審査員の方々を誹謗中傷するようなインターネット上の書き込みが見られますが、このような行為はお控えいただくよう、お願い申し上げます」と伝えた。
同番組は昨年12月29日にスペシャル番組を放送していた。
