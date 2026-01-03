レイカーズが2試合ぶりの白星…ドンチッチ＆レブロンが30得点超え、八村塁は欠場

1月3日（現地時間2日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナででメンフィス・グリズリーズと対戦した。

12月の最終5試合を1勝4敗と負け越したレイカーズは、右ふくらはぎ痛みの八村、左ふくらはぎ肉離れのオースティン・リーブスといった主軸が欠場。ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

スマートの3ポイントシュートで始まった第1クォーターは、2試合連続先発出場のラレイビアが積極的なプレーを披露。リードしながら試合を進めると、残り1分を切ってレブロン、ニック・スミスJr.の長距離砲が飛び出し、39－31と8点差で終了した。

開始4分30秒に15点のリードを奪った第2クォーターだったが、0－18のランを許すなど失速。それでも、ラレイビアとレブロンの連続得点で再びリードすると、66－60と6点リードで試合を折り返した。

前半を終えて、ラレイビアがチーム最多18得点の活躍。レブロンが17得点、ドンチッチが13得点で続いた。

後半は1ケタ点差の戦いが繰り広げられるなか、1点ビハインドで迎えた第4クォーター残り5分29秒からドンチッチ、ジャレッド・バンダービルトの連続得点で116－110。ラレイビアとレブロンも加勢し、同1分57秒にリードを9点に広げた。

レイカーズが最終スコア128－121で2試合ぶりの白星。ドンチッチが34得点6リバウンド8アシスト2スティール、レブロンが31得点9リバウンド6アシスト、ラレイビアが21得点9リバウンド1ブロック2スティール、スマートが13得点8リバウンド7アシスト1ブロック1スティール、ヘイズが12得点1ブロック2スティールを記録した。

なお、レイカーズは5日（同4日）に再びホームでグリズリーズと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 128－121 メンフィス・グリズリーズ



LAL｜39｜27｜30｜32｜＝128



MEM｜31｜29｜36｜25｜＝121



