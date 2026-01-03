12月の月間最優秀コーチ賞にスパーズのジョンソン、セルティックスのマズーラが選出

1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀コーチ賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのミッチ・ジョンソンHC（ヘッドコーチ／初選出）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのジョー・マズーラHC（通算5度目）が選ばれた。



The Coaches of the Month for December!

West: Mitch Johnson (@spurs)

East: Joe Mazzulla (@celtics) pic.twitter.com/mMq9ILOAI4

- NBA (@NBA) January 2, 2026

就任2年目、初のフルシーズンで指揮を執るジョンソンHCの下、スパーズは12月に8連勝を飾るなど、リーグベストの11勝3敗を記録。オフェンシブ・レーティング118.9で同5位、ディフェンシブ・レーティング112.0で同6位にランクイン。

一方、マズーラHCが指揮するセルティックスは、12月にイーストでトップの9勝3敗をマーク。オフェンシブ・レーティング124.3は堂々リーグベストで、フィールドゴール成功率49.3パーセントで同5位に入った。

2日終了時点で、ジョンソンHCが指揮を執るスパーズはウェスト2位の24勝9敗、マズーラHCが束ねるセルティックスはイースト3位の21勝12敗としている。12月の月間最優秀コーチ賞の候補に挙がったHCたちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年12月の月間最優秀コーチ賞候補に挙がったHCたち

・ウェスタン・カンファレンス



デイビッド・アデルマン（ナゲッツ）



マーク・デイグノート（サンダー）



クリス・フィンチ（ウルブズ）

・イースタン・カンファレンス



JB・ビッカースタッフ（ピストンズ）



マイク・ブラウン（ニックス）



ジョルディ フェルナンデス（ネッツ）

【動画】8連勝をマークしたスパーズのベストモーメント集！





