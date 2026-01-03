横浜FC駒井善成が今治に期限付き移籍「チームのために自分の持てるものを全て出して」
FC今治は3日、横浜FCのMF駒井善成の期限付き移籍加入を発表した。なお、移籍期間はJリーグ百年構想リーグまでとなる。
駒井はクラブを通じ、「FC今治のファン、サポーターの皆様初めまして。横浜FCから期限付きで加入させてもらうことになりました駒井善成です。チームのために自分の持てるものを全て出して、FC今治の皆様と素晴らしいシーズンを過ごせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします!」とコメント。
また、横浜FCのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「この度、FC今治に期限付き移籍することになりました。2025シーズンたくさんの応援、サポートをしていただいたのにも関わらず期待に応えられない結果になってしまったこと、加えて個人的にも後半戦からはチームに貢献できず本当に申し訳ありません。今シーズンは違うチームでプレーしますが、横浜FCでの経験を活かし頑張ってきます。1年間応援ありがとうございました。」とコメントしている。
以下、プロフィール
●MF駒井善成
(こまい・よしあき)
■生年月日
1999年6月6日
■出身地
京都府
■身長/体重
168cm/67kg
■経歴
京都ジュニア-京都U-15-京都U-18-京都-浦和-札幌-浦和-札幌-横浜FC
