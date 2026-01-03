KUROBEの1/10のHGは故・丸山貴也氏追悼試合として開催

2025年12月22日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、2026年1月10日（土）に黒部市総合体育センターで行われるSVリーグ女子第12節GAME1のデンソーエアリービーズ戦を、故・丸山貴也氏の追悼試合として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025年9月に逝去が発表されていた丸山氏。1984年のロサンゼルスオリンピックでは女子日本代表のアシスタントコーチを務め、銅メダル獲得に貢献した。また、KUROBEがV.LEAGUE DIVISION1（現・SVリーグ）に昇格した後の2018-19シーズンからは、4季にわたり監督としてチームをけん引。退任後も、KUROBEのハイパフォーマンスディレクターやチームコーディネーターを務めた。なお、2023年からは江戸川大学女子バレーボール部の監督も兼任していた。

当日、試合開始前と試合終了後に行われる追悼セレモニーには、KUROBEのOB選手で丸山氏の次女である丸山紗季さんなど、当時の所属選手が出席予定としている。