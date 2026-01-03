お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が2日放送のTBS「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」（深夜0・20）に出演。「アホなんですよ。ただ、めちゃくちゃいい人」と評する先輩芸人について明かした。

この日は23年ぶりとなる「ウッチャンナンチャン」内村光良、「さまぁ〜ず」の大竹一樹、名倉の3人が2003年に行ったサーフィン旅などを放送した。

ロケ終盤、美味しい料理を堪能する中、この日のロケの待ち合わせ場所で、内村の相方、南原清隆に偶然会った話題に。大竹は「南原さんに会ったじゃん。内村さんがなんか萎縮しておとなしい。南原さんが“おい！”みたいな。で、内村さんは“ああ…”って。気を遣っちゃうから」とイジった。

名倉も「ウッチャンナンチャンって、俺でも大好きなコンビ。南原さんってアホじゃん。本当に、アホなんですよ。ただ、めちゃくちゃいい人なの」。大竹は「そう。全部つないでくれる、社交的で」と賛同した。

名倉は「普段こうやってコントやってるでしょ。たまりでちょっと台本とか書いたりしてやったら、“名倉、俺、100キロの投げ方教えてあげようか”って。俺、別に大人やし、100キロ投げんでええし、ずっと教えるのよ。アホなのよ、あの人。ただええ人なの」と笑った。