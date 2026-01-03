◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

総合優勝には届かなかったものの、前回大会の記録を上回る10時間40分7秒（復路新・総合新）で大学最高順位となる総合2位となった國學院大。

大会を終え前田康弘監督は「悔しい気持ちと一方で、すがすがしい気持ちの両方が入り組んでいる感じですね。選手が正々堂々と、素晴らしい背中を見せて戦ってくれていたので、それを見ているだけで、いっぱいになっちゃったんです（泣）。でも負けたのは悔しいので、総合優勝を目指して1年間やってきましたので。でも堂々と青山学院に挑んでいる姿を見て、私も学ぶべきことがありました」と言葉を残しました。

今大会では、往路1区で青木瑠郁選手（4年）が区間新。復路7区では高山豪起選手（4年）が区間賞を獲得。10人中8人が区間4位以内と総合力の高さと選手層の厚さを発揮。悔しさを感じつつも、チームとしての成長も実感しています。

「本当に歴史的な区間新も出ましたし、区間賞も2つ取れました。今までの國學院ではなくて、どんどん進化してきた。それを作ったのは、本当に今までのOBの方たちの努力の結晶だと思っています。今年2位ということで、あとは『優勝』しかなくなりました。また本気で1年やって、来季また再チャレンジしたい気持ちです」

最後に主将の上原琉翔選手をはじめ、チームをけん引してきた4年生に感謝を述べていた前田監督。「本当に愛のある素晴らしいチーム。サポートを含め全選手が理解できているような血の通った素晴らしいチームだなと感じました。来季もこのようなチームを作っていきたいなと思います」と来年は総合優勝を目指します。

【國學院大學の区間成績】1区 青木瑠郁（4年）区間1位 ※区間新2区 上原琉翔（4年）区間12位3区 野中恒亨（3年）区間3位4区 辻原輝（3年）区間4位5区 郄石樹（1年）区間4位6区 後村光星（3年）区間8位7区 高山豪起（4年）区間1位8区 飯國新太（2年）区間2位9区 野田顕臣（1年）区間3位10区 尾熊迅斗（2年）区間4位