専属カメラマンが捉えた大谷翔平・山本由伸らの超絶プレーと素顔 今夜放送『撮る！ドジャースの強さ』NHK総合21時
4度目のMVPに輝く大谷翔平、ミラクルな山本由伸の投球…MLBワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースの強さを専属カメラマンが撮った秘蔵写真と証言で描く『撮る！ドジャースの強さ 専属カメラマンが記録 野茂英雄から大谷翔平』が、今夜21時よりNHK総合にて放送される。
【写真】2025年シーズンを振り返る大谷翔平＆ワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース
おどけて“変顔”を見せる姿、ワールドシリーズでバットにキスする大谷翔平―。
印象深い瞬間を40年間、撮り続けてきたのが、ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー。望遠レンズと小型カメラを巧みに操り、「負け試合後は、撮らない」という哲学のもと、試合の名場面だけでなく、他のメディアが入れない場所で選手の素顔を撮影してきた。
番組では野茂英雄の衝撃的デビューから、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希まで、ドジャースで躍動する日本人メジャーリーガーの軌跡を、スーフーの写真と証言で描き出す。
『撮る！ドジャースの強さ 専属カメラマンが記録 野茂英雄から大谷翔平』は、今夜1月3日21時より、NHK総合にて放送。
