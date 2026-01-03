豪華料理ずらり「飾り切りも素敵」「センス抜群」テーブルコーディネートにも反響 渡辺美奈代“お正月の食卓”
おニャン子クラブ元メンバーでタレントの渡辺美奈代が2日までにインスタグラムを更新。お正月の食卓を公開し、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】飾り付けや食器もオシャレ！ 渡辺美奈代が披露した“お正月の食卓”
渡辺が「2026年我が家の御節」と投稿したのは、食卓に並んだ豪華料理の数々。複数の写真には、黒豆や栗きんとん、若桃の甘露煮、煮しめ、エビのうま煮、数の子といったお節料理の定番メニューが、お重や美しい食器に盛り付けられた様子が収められている。
さらに「2日の朝」として、「#お正月テーブルコーディネート」というハッシュタグとともに別の食卓ショットも投稿。ゴールドのテーブルランナーの上には、田作りや玉子焼き、お雑煮などが、お正月らしい華やかな食器に並べられている。
ハイセンスなテーブルコーディネートとともに披露された豪華な料理の数々に、ファンからは「素敵で豪華なおせち料理ですね そして飾り切りも素敵」「どれもこれも美味しそうですね」「センス抜群」などの声が相次いでいる。
■渡辺 美奈代（わたなべ みなよ）
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
