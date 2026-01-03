第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が総合優勝を果たした。東洋大は21年連続シード権獲得を狙ったが14位フィニッシュで届かず、予選会に回ることになった。7区では濱中尊（3年）が力走。手袋に記されていた文字がファンを感激させている。

小田原中継所で襷を受けた濱中。着用していた手袋には「岸本遼太郎」「お前に託す」のメッセージが書かれていた。昨年12月29日に発表された区間エントリーでは岸本遼太郎（4年）が務めることになっていた区間。当日変更で濱中に出番が回ってきた。

手袋の文字に気づいたネット上のファンからは、選手同士の絆に感激する声が相次いだ。

「こんなん大号泣待ったなし」

「やめてよおばあちゃんの涙腺が破壊される」

「何これ泣く。だから東洋が好き」

「あぁぁぁ」

「岸本くん…泣」

「鉄紺の結束」

「やだ泣いちゃう」

濱中は区間8位となる1時間3分20秒の力走を見せた。



（THE ANSWER編集部）