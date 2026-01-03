セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．

登場時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約14×6.5×12cm

種類：全3種（スクランプ、アヒル、カエル）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

『リロ＆スティッチ』のアニメで劇中に登場する”おともだち”と一緒の「ディズニー スティッチ」が、セガプライズのマスコットに再登場。

お座りポーズの「ディズニー スティッチ」が「スクランプ」「アヒル」「カエル」を持った姿で展開されます。

ラインナップは全3種類で、それぞれ異なる表情を見せているのもポイントです☆

スクランプ

「リロ」が大切にしている人形「スクランプ」と一緒の「ディズニー スティッチ」

ウインクした表情で、ギュッと抱きしめるような仕草がキュートです！

アヒル

両手で大事そうに「アヒル」を抱える「ディズニー スティッチ」

目をぱっちり開いた愛らしい表情を見せています☆

カエル

「カエル」と一緒の「ディズニー スティッチ」は、大きくお口を開けた姿。

お口からのぞくシャープなキバもインパクト大！

劇中に登場する「おともだち」と一緒の「スティッチ」がマスコットになって再登場。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場します！

