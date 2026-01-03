スクランプやアヒル、カエルを抱っこ！セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．
登場時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約14×6.5×12cm
種類：全3種（スクランプ、アヒル、カエル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
『リロ＆スティッチ』のアニメで劇中に登場する”おともだち”と一緒の「ディズニー スティッチ」が、セガプライズのマスコットに再登場。
お座りポーズの「ディズニー スティッチ」が「スクランプ」「アヒル」「カエル」を持った姿で展開されます。
ラインナップは全3種類で、それぞれ異なる表情を見せているのもポイントです☆
スクランプ
「リロ」が大切にしている人形「スクランプ」と一緒の「ディズニー スティッチ」
ウインクした表情で、ギュッと抱きしめるような仕草がキュートです！
アヒル
両手で大事そうに「アヒル」を抱える「ディズニー スティッチ」
目をぱっちり開いた愛らしい表情を見せています☆
カエル
「カエル」と一緒の「ディズニー スティッチ」は、大きくお口を開けた姿。
お口からのぞくシャープなキバもインパクト大！
劇中に登場する「おともだち」と一緒の「スティッチ」がマスコットになって再登場。
セガプライズの『リロ&スティッチ』 マスコット おともだちといっしょVer．は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場します！
