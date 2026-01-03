「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。

復路では６区に抜てきされた１年生の石川浩輝（１年）が区間３位の５７分１６秒の快走で、１８秒だった２位早大との差を１分３４秒に広げて７区へ。７区の佐藤愛斗（２年）も区間３位の走りで首位を守り、８区の塩出翔太（４年）につないだ。塩出は圧巻の区間新記録で３年連続区間賞を獲得。さらに９区では佐藤有一（４年）も区間賞、最後はアンカーの折田壮太（２年）が区間２位の走りでゴールした。

テレビ中継での原監督と出場１０選手による優勝インタビューで注目を集めたのは７区を走った佐藤。前を走った後輩の石川について「練習でも去年の野村昭夢さんくらいの走りができるというふうに聞いていたので、（リードを）広げてきてくれるとは思っていました」とし、自身の走りについては「去年は当日選考で走れなくて。今年こそ走ってやるという気持ちでこの１年間やってきた。走れてうれしいです」とニコニコの笑顔で振り返った。

これにはＳＮＳ上で「お目々キラキラ」「美形すぎて眩しい」「目がめっちゃ綺麗」「甘すぎるマスクの超イケメン」「イケメンが世間にバレた」「喋りが若様を感じる」などとファンから投稿が相次いだ。