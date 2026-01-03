銃声や爆撃音…“本物の音”で観客を戦場に放り込む新しい映画体験『ウォーフェア 戦地最前線』
2025年は、サプライズヒットとなった『落下の王国』や、4DX上映で再注目を浴びた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』など、映像美やギミックを“浴びる”劇場体感型作品が、ヒット要因の一つとなった年だ。そんな流れの先に現れたのが、聴覚へのアプローチによって観客の神経そのものを揺さぶる映画『ウォーフェア 戦地最前線』、1月16日から劇場公開される。
【動画】ほぼ銃声と爆撃音のみの本編映像＆舞台裏を監督が語る特別映像
本作は、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024年）で国家の分断と内戦を生々しく描き、世界的な議論を巻き起こしたアレックス・ガーランド監督が、同作で軍事アドバイザーを務めた元米軍特殊部隊員レイ・メンドーサを共同監督に迎えて完成させた最新作だ。
メンドーサ自身がイラク戦争で実際に体験した出来事をもとに、同胞の兵士たちにも徹底した聞き取りを行い脚本を執筆。映画冒頭では「この作品は、彼らの記憶だけに基づいている」と宣言され、彼らの頭の片隅に焼き付いた鮮烈なトラウマ、そして逃げ場のない“ウォーフェア（＝戦闘）”そのものを、極限まで忠実に再現することに挑んでいる。
舞台は2006年、イラクの危険地帯・ラマディ。アルカイダ幹部の監視任務に就いていた米軍特殊部隊8人の小隊は、想定より早く敵に察知され、市街地で突如、全面衝突へと突入する。退路を断たれ、重傷者が続出する中、部隊の指揮を諦める者、本部との通信を断つ者、悲鳴を上げる者……負傷した仲間を引きずり、放心状態の隊員たちに、さらに銃弾が降り注ぐ。
わかりやすいドラマや感情を誘導する音楽も、ほぼ存在しない。そこにあるのは、兵士たちの記憶に刻み込まれた“戦闘の音”と、“時間感覚の崩壊”だけだ。
本作が異彩を放つ最大の理由は、その体験設計にある。映像的な派手さや特殊な上映ギミックに頼るのではなく、観客を追い詰めるのは、ほぼ銃声と爆撃音のみ。実際の爆薬を使用して撮影された戦闘音は、装飾や演出を削ぎ落とした“本物の音”として、神経に直接突き刺さる。
その一端を捉えた本編映像が解禁されると、ほぼ銃声と爆撃音だけで構成されているにもかかわらず、公開からわずか5日間でオーガニック再生数10万回を突破。
試写会で鑑賞した観客からも、「音が凄まじい」「ほめ言葉として、途中で逃げ出したくなった」といった感想が続出。SNS上では、「95分が地獄に感じる」「緊張感を超えて瞳孔が開きっぱなし」「戦争映画というより体験装置」といった声が相次いだ。
聴覚は視覚以上に、瞬時に人を“その場”へ連れていく力があると言われているが、『ウォーフェア 戦地最前線』は、“体感映画”という言葉すら超え、観る者を極限まで追い込む“音による新たな映画体験”を提示した一本だ。
圧倒的な現実感のもとに構築された本作は、『プラトーン』（1986年）や『ブラックホーク・ダウン』（2001年）といった戦争映画の傑作を想起させるという声がある一方で、「これは別ジャンル」「戦争映画の形をした極限体験」と評される理由も、そこにある。
Xではさらに、「これを退屈と言える人は、戦争から最も遠い場所にいると思う」「“戦争”という行為に英雄はいないという虚無感」といった声も上がり、“戦闘・戦争の本質を見せる”という作品の姿勢そのものを高く評価する投稿が目立つ。
海外メディアからの評価も高く、「映画史上最も緊迫感のある戦闘再現」（Wall Street Journal）、「地獄を描くことに躊躇がない」（EMPIRE MAGAZINE）、「神経をすり減らす程の衝撃。他の戦争映画とは一線を画す」（NPR）と絶賛。The Hollywood Reporterは、本作をアカデミー賞作品賞候補の一本として挙げている。
轟音が鳴り響く劇場で、観客は最前線の兵士の一人として、“そのすべて”を受け止めることになるだろう。
