¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï3Æü¡¢ÉüÏ©5¶è´Ö¤Ë´ØÅì¤Î20¹»¤È¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤ò²Ã¤¨¤¿21¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢±ýÏ©17°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÄëµþÂç¤¬9°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Î10°Ì¤È¤Î4Ê¬15ÉÃº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÂçµÕÅ¾·à¤Ë¡¢ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¿¡£17°Ì¤«¤é9°Ì¤Ã¤Æ¡Ê²áµî¡Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡ÉüÏ©¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶è´Ö6°Ì°ÊÆâ¤ÈÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦°ìÄü¤á¤¬°¤¤¡×¤È·Ç¤²¤ë¥Á¡¼¥à¡£±ýÏ©¤Î¸å¡Ö5Ê¬º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢5Ê¬º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡×¤È¾éÃÌÈ¾Ê¬¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÏÆ»¤Ë365Æü¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£