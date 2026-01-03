インテルがカンセロの復帰に関心か…アチェルビやデ・フライがトレード要員の候補に
インテルが、アル・ヒラルに所属するポルトガル代表DFジョアン・カンセロの獲得に関心を示しているようだ。2日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。
現在31歳のカンセロは、ベンフィカとバレンシアを経て、2017−18シーズンにバレンシアからの期限付き移籍でインテルに在籍。公式戦28試合に出場した。同選手はその後、ユヴェントス、マンチェスター・シティ、バイエルン、バルセロナでもプレー。2024年夏からアル・ヒラルでプレーしている。
報道によると、インテルはカンセロの復帰に向けて、アル・ヒラルとのクラブ間交渉を進めている模様。選手のトレードが提案されており、インテルからは元イタリア代表DFフランチェスコ・アチェルビとオランダ代表DFステファン・デ・フライが要員として名前が挙がっているという。細かい条件や補償の調整が課題となるが、当面はトレード移籍について協議を続ける見通しだという。
なお、カンセロの獲得にはバルセロナも関心を示しているようだ。
