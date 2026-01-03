◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、中大は10時間44分31秒で5位に終わり、30年ぶりの総合優勝はならなかった。

エントリー上位10選手の1万メートル平均タイムが唯一の27分台で期待を浴び、往路は青学大と1分36秒差の3位。しかし、9区に吉居駿恭（4年）、10区に吉中祐太（4年）を投入した復路で順位を上げられず、最後は順大と早大にかわされてのフィニッシュとなった。

藤原正和監督は報告会で「総合優勝を目指して1年間やってきて、表彰台も逃してしまう結果で、学生たちに申し訳ない。マネジメントでもう少しやりようがあったかなと思う」と謝罪。吉居と吉中の投入についても「最後4年生2人でばん回を、と背負わせてしまった。山への対策を年間通してチーム全員でチャレンジしていなかいと箱根では勝てないと実感した」と振り返った。

また、主将の吉居は「リズムをつくれなかった…悔しかったです」と声を詰まらせ、今後は「日本代表になって世界の大会に出られるように頑張りたい」と決意表明した。