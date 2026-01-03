ニンニン（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/03】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が1月2日、自身のInstagramを更新。アシンメトリーなボブヘアの姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「別人みたい」ばっさりカットの近影公開

◆ニンニン、ボブヘア披露


ニンニンは「2026：endless inspiration」とつづり、Tシャツの上だけを身に着けた姿での複数枚の写真を投稿。以前のロングのストレートヘアから、左右がアシンメトリーな重めバングのボブヘアにヘアチェンジしており、ベッドの上でのショットなど様々なポーズでの写真を披露している。また、ハサミとシンクに散らばる切った髪を撮影したショットも公開している。

◆ニンニンの投稿に反響


この投稿には「セルフカット？」「別人みたい」「少女みたい」「美しさが際立つヘアスタイル」「クールビューティー」「斬新だけどかっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】