韓国女性グループ・Ａｆｔｅｒ Ｓｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナ（３４）が２日、自身のインスタグラムを更新。自宅に侵入し強盗行為をした３０代男性の加害者から、殺人未遂および特殊傷害の疑いで逆告訴されたことを受け、心境を明かした。

昨年１１月、ナナと実母の住むマンションに強盗が凶器を持って侵入。２人は負傷しながらも犯人を制圧し、相手に与えた傷害は警察から正当防衛が認められていた。

ナナは「精神的に苦しい部分を乗り越えている時間の中で、その事実（逆告訴）を知りました」「ファンの方々との出会いの約束（ファンサイン会）を今回のことであきらめたくなかったし、元気な姿を早く取り戻してお会いしたかったです」と説明。

そして「幸いにもある程度（心の）安定を取り戻し、自分が一層強くなった感じがしました。私の望み通り、ファンサイン会を行ったその瞬間がとてもありがたく、幸せでした」と胸の内を伝えた。

また「これからこんな悪いことが起きないことを心から願っていますが、万が一予期せぬ悪いことが起きた時に自分が傷つかぬよう、善悪を冷静に見極める必要があると思います」「私は崩れないし、揺れないように自分自身をよく見つめます。だからあまり心配しないでください。必要のない不安を与えてしまったようで、申し訳ありません」とファンへメッセージを送った。