懐かしいムード満点の新型「ジャメリカン」

Kawasaki Latin America（カワサキ・ラテンアメリカ）は、2025年11月、懐かしい雰囲気をまとった新型モデル「W175 LTD」を発表しました。

この「LTD」仕様は、1970年代中盤から80年代にかけての「第1次アメリカンブーム」を彷彿とさせる一台です。

当時カワサキが海外向けに販売した「KZ900」や「KZ1000LTD」、そして日本国内で人気を博した「Z400LTD」のような、通称「ジャメリカン」（日本メーカー製のアメリカン風バイク）のシルエットを現代に再現しています。

ベース車両のW175は、カワサキの本格的レトロモデルである「W」シリーズの伝統を受け継ぐ、シンプルなデザインが特徴の小排気量ネイキッドモデルです。

その心臓部には排気量177ccの単気筒エンジンを搭載し、最高出力13 hp／7500 rpm、最大トルク9.6 lb-ft／6000 rpmを発生させます。このエンジンはトルクフルで扱いやすい特性を持っています。

ロードスポーツモデルとしての基本骨格はそのままに、プルバックタイプのハンドルバーを採用することで、ゆったりとしたライディングポジションを実現しています。加えて、厚みのある段付きダブルシートやグラブバーも装備され、往年のLTDモデルを思わせるフォルムが巧みに再現されています。

デザイン面では、丸型ヘッドライト、アナログメーター、キャブトンタイプのマフラー、ツインリアショックといったレトロなパーツが採用されています。

その一方で、シンプルなデザインの鍛造ホイールやフロントABSといった現代的な装備も搭載しており、新旧の要素が融合したネオレトロなイメージに仕上げられています。

カラーリングは、キャンディエメラルドグリーンとエボニーの2色が用意されています。

同モデルに対して、ネット上では「80年代のジャメリカンそのもの」「昔のGN125やLTDシリーズを思い出す」といった、ベテランライダーからの懐かしむ声が多く上がっています。

また、「高速道路にも乗れるし、車体は軽くて扱いやすそう」「セカンドバイクに最適」というコメントや「一周回って新鮮でおしゃれ」という若年層からの反応も見られました。

日本においては同社の「W230」が堅調なセールスを記録しているたけに、新たな「W」シリーズの日本導入に期待したいところです。