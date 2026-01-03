¡ÖËÜÅö¤ËÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó⁉¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×63ºÐ¾¾ÅÄÀ»»Òà5Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Ñá¤Ë¾×·â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬À»»Ò¤Á¤ã¤ó¡×
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¡ª
¡¡ºòÇ¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò(63)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¡£È±¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì ¡ÁBlue Lagoon¡Á¡×(1980Ç¯)¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢Â¿¤¯¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¾¾ÅÄ¤Î»Ñ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ÄËÜÅö¤ËÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó⁉Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸¤Ç¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î²ÎÀ¼¤ä¤Ï¤ê»÷¤Æ¤ë¡£¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¤¡¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬À»»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£