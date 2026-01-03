◆第105回全国高校ラグビー大会 準々決勝 東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）

劣勢を打破したのは東福岡の主将でナンバー8の須藤蔣一（3年）だった。後半11分にPGを決められて7―17と10点差と広げられたが、そこから流れを変えていく。

「焦ったら負けと思って、自分たちを落ち着かせて。焦らず、自分たちのやるべきことをやろうと」

後半14分。敵陣ゴール前10メートルの中央ラックから左へ展開。パスを受け取った176センチ、102キロの須藤は、空いたスペースを縫うようにステップを踏み、中央へ走り込んでトライを決めた。コンバージョンも決まり、この時点で3点差。1トライで逆転できる状況へ持ち直してみせた。2回戦の早実（東京第2）戦で苦しんだ反省が生きた。

「仲間がしっかりとゲインしてくれた。チームみんなのトライ。取り切らないとなという気持ちで走りました。（自分たちのチームは）FWが強いので、FWで当てて当てて、外の空いたところで自分に（ボールが）回ってきて、そこをしっかり走っただけです」

波状攻撃は続く。2年生ながらよく声が出て須藤が「精神的支柱」と表現する途中出場の橋場璃音（りお）が後半26分に逆転トライを決めた。敵陣ゴール前10メートルのラックから右へ持ち出し、パスを出すようなフェイントを入れてから、自ら左中間へ飛び込んだ。

須藤は埼玉県、橋場は群馬県の出身。関東の難敵に逆転勝ちした須藤は「何のために関東を出て来て東福岡に来たかというところで、しっかり関東のチームを倒して自分たちが大優勝旗を奪還できたら」と語気を強めた。元日にこの準々決勝以降の組み合わせ抽選会があり、そのあと大会関係者から京都の下鴨神社に奉納する絵馬を渡されて「大優勝旗奪還」と記したという。数度、その言葉を試合後の取材でも口にした。

準決勝の相手は、昨春の全国選抜大会準決勝で対戦し、5―22で敗れた京都成章だ。須藤は「どこが相手でも自分たちのやるべきことを遂行するだけです」と強調する。

前回大会は準々決勝で敗退しており、1学年上の先輩を超えた。さらに花園通算100勝に王手をかける99勝。8度目の優勝という目標達成を前に、まず節目の勝利へ挑む。