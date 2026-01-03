笑福亭鶴瓶へのご褒美で“ガチキス”を披露した美女が、リハーサル段階からスタッフにマジキスをしてしまうという舞台裏が明らかになった。

【映像】鶴瓶に“ガチキス”ご褒美美女の正体＆舞台裏の様子

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。また、番組内で行われた人気企画「英語禁止ボウリング」の裏側に密着したスピンオフ映像も放送され、“ご褒美美女”たちの知られざる奮闘が明らかになった。

本編では、鶴瓶チームの最終フレームのご褒美美女として登場した、セクシー女優の流川莉央。鶴瓶に女形の白塗りを施し、仕上げとして自分の唇で直接口紅を塗る“ガチキス”を披露するという、一番の体当たりご褒美を担当した。

その舞台裏、本番数日前に行われたリハーサルで、流川は白塗りを施したスタッフを相手に練習を実施。スタッフからは、「今日に関しては口にやる（キスする）必要はなくて、頬にやってもらおうと思ってるんですけど。それでどれぐらい（口紅が）付くかを見させてもらいたい」との説明がなされる。

ところが、いざスタッフの頬に手を添えると、流川は「あ、わかった。これやわ」と本番どおりのセリフから、勢い余って相手の唇にマジキスを敢行。これには現場のスタッフからも驚きの声が上がっていた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『【鶴ナイ2026】セクシー女優のちょっとあぶない舞台裏』より）