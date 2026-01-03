◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制した青学大が復路でも快走し、最終１０区の折田壮太（２年）が栄光のゴールテープを切った。史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成し、復路新記録、総合新記録で花を添えた。駒大を抜いて、単独６位の優勝回数となった。１０人の喜びのコメントは以下の通り。

▼１区・小河原陽琉（２年）

「急きょ決まって、自分のなかでは自信をもってスタートに立ったが、なかなか思うような走りはできず、離されてしまって、結果的に１分２０秒ということで悔しい。青学大丈夫か？という気持ちにさせてしまって申し訳ない。１０キロまでは指示通りついて行けたが、ゆさぶりに対応できずズルズルいってしまった」

▼２区・飯田翔大（２年）

「昨年はエントリーにも入れず悔しい思いをした。チームは優勝したが自分のなかでは悔しくて。そのなかで１年間、往路でしっかり戦える選手になることを目標にやってきた。それが２区を任せてもらえて、結果を残せたことがうれしい」

▼３区・宇田川瞬矢（４年）

「一昨年の２年目のアンカーとはまた違った思いがあった。最後入ってくるときもこみ上げてくるものがあった。同期、後輩みんな頑張ってくれた。みんなのおかげで総合優勝できて感謝している」

▼４区・平松享祐（３年）

「今回急きょ走ることになって、最初は責任というか、重圧がすごくて、緊張が１００％だったが、当日が訪れるにつれてワクワクに変わっていった。最高の景色を見られた。総合新、往路新、復路新を達成できて、人生で一番いい思い出になった」

▼５区・黒田朝日（４年）

「筋肉痛はあるが、しっかり復路の応援をしてきた。（今後について）まずは実業団に入ってもしっかり駅伝で活躍することと、マラソンで世界で戦える選手を目指して行きたい」

▼６区・石川浩輝（１年）

「早稲田さんと近い状況だったけど、自分の走りをするだけだと思っていた。伸び伸び走れた。１年生から青山学院で走れることは幸せなこと」

▼７区・佐藤（２年）

「去年当日変更で走れなくて、次こそ走ってやるという気持ちでこの１年やってきた」

▼８区・塩出翔太（４年）

「監督が３回目の８区に置いてくれた。今回は区間新を出すということもチームの中で言っていた。そういったなかで区間新を取れてほっとしている。８区にもう一回青山学院の記録を残せたことが非常に大きかったと思う」

▼９区・佐藤有一（４年）

「１５キロまで楽だったが、急に１８キロからきつくなって、残り５キロはきついレースだった。本当に声援のおかげで最後まで走り切れた。区間賞は取れると思っていなかったので、取れてうれしい」

▼１０区・折田壮太（２年）

「一番きついところだったが、大手町のフィニッシュの地点で待っていてくれたチームメートを見たときに感動したというか、ほっとした気持ちも含めて、１番で帰ってこられてよかった」