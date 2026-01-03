お正月の余ったもちが神変身…！電子レンジ3分の革命おかきレシピがSNSで話題沸騰
こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。
お正月用のおもち、余っていませんか？
お正月のあとに必ず残りがちなおもち。気づけば冷蔵庫の片隅でカチカチに…
そんなもち難民を救うと、いまSNSで大ブームになっているのが「レンチンおかき」。
「こんな簡単でいいの？」「市販より旨い」「秒でなくなる」と、家庭で作れるとは思えないクオリティに絶賛の声が相次いでいます。
しかも材料はおもちと油、調味料だけ。特別な道具もいらず、作業はほぼ放置。
では早速作り方をご紹介します。
おもちが別次元に進化！「カリッもちっ」食感がクセになる簡単おかきレシピ
今回はキャラメル味のおかきを作りました。
【材料】2〜3人分
おもち 1切れ
油 小さじ1/4
市販のキャラメル4粒（20g）
塩 少々
作り方
1. おもちは加熱しやすい大きさに切る。
(レシピは5ｍｍ〜1cm角程度)
2. 耐熱皿の上にクッキングシートを敷き、容器の中で作り方1のおもちとサラダ油を混ぜ、レンジ【600w】2〜3分程度お餅がぷっくり膨らんでカリッとするまで加熱する。（加熱後すぐは少し柔らかい部分があってもOK！冷めるとかたくなります）
3. 包丁で小さく砕いたキャラメルと塩を作り方3に加えて、レンジ【600ｗ】30秒程度キャラメルがトロっとするまで加熱して手早く和える。
4. 冷めたらくっついているおかきは手で切り離す。
加えるキャラメルの量はお好みで加減して下さいね。
おかきの味付けはアレンジ自在・・・
王道のバター醤油
【材料】バター10ｇ・醤油大さじ1
話題のスパイスも◎
アウトドア調味料で有名な「ほりにし」をふりかけると絶品です
意外な組み合わせでマシュマロ
マシュマロ4粒をきざんで軽く20秒程度レンチンしてからめる
間違いない、チョコレート味
板チョコレート1枚（50g）を溶かしたものをからめ、ココアパウダー大さじ1を混ぜました。
他にもシンプルに塩・砂糖醤油・青のり・カレー味・粉チーズなどいろんなバリエーションが楽しめます。
SNSで大人気になった理由はこれ
・市販品レベルのサクサク食感
・少ない油で作れる➞ヘルシー感が好印象
・小学生でも作れる手軽さ
・味変が無限で自分だけの最強おかきが作れる
ネットでは実際に作った人から「秒で消えるほどおいしい」
「家族でハマりすぎて追加のもちを買いました」や、
「レンチンで膨らむのが楽しい」
「ヘルシーなのにおいしい」などの声が挙がっています。
いかがでしたか？おやつを作るのって手間がかかったり難しいイメージがあるかもしれませんが、身近な材料を使って気軽な気持ちで作ることができます。
おもちって焼く・煮るだけじゃない。
電子レンジ1つでおかき専門店級の香ばしさを自宅で再現できる時代になりました。
残りもちがあったら是非作ってみてくださいね。
予約受付中の新刊！耐熱容器の「おやつ」
『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）
クックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪（青木ゆかり）さんの、容器ひとつで量って、混ぜて、保存までできる、いちばん簡単なおやつレシピ67品を紹介。
Amazonでは期間限定の購入者特典付きで予約受付中です。
【ご予約はこちらから（2026年2月2日発売予定）】
・Amazon ※購入者特典付き
・楽天ブックス