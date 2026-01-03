アストロズは２日（日本時間３日）、西武からポスティング制度を利用し、メジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）と３年契約で正式にサインした。「２０２８年までの３年間の契約を結び、２０２６年と２０２７年に選手側がオプトアウト（契約破棄）権を持つ」と発表。入団会見は現地５日午後１時（同６日午前４時）から本拠地球場「ダイキンパーク」で行われる。

当初は８年１億９０００万ドル（約２９８億円）や６年１億５０００万ドル（約２３５億円）にもなると言われていた今井争奪戦だったが、基本は３年５４００万ドル（約８５億円）で、１年ごとに１００投球回で３００万ドル（約４億７０００万円）の出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になる短期契約となった。毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄）権が組み込まれるという日本人史上初の内容も盛り込まれた。

この日、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＷ・サモン記者は「今井は（オプトアウトを行使することで）３０歳を迎える前にＦＡになるチャンスを得ることができる。まずはＭＬＢで自分の実力を証明する必要がある。リーグ関係者によると、今井を評価していた球団は少なくとも１５球団あり、彼について照会を行っていた。しかし、複数球団のスカウトや編成幹部は投球データが市場価値を下げたと語っている。一部の評価者は今井の速球がメジャーで通用するかどうか懸念を抱いていた。今井は速球を９０マイル後半まで引き上げることができる。しかし、スカウトたちはその速球の変化や軌道に疑問を呈し、また、序盤から頻繁に全ての球種を使わずとも速球を軸に効果的に投球できるのかどうかを疑問視していた」と伝えた。