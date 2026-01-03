「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

駒大は前回大会７区で区間新記録をマークしたエースの佐藤圭汰（４年）が最終１０区に登場。１時間７分３１秒（速報値）で２年連続区間記録を塗り替える快走で、箱根ラストランを飾った。

レース後に８区を走った主将の山川拓馬（４年）とともにテレビ中継のインタビューへ。解説を務めた瀬古利彦氏から「エースですから取って当たり前を思うんですけど。できれば往路の２区を走ってほしかった」と独特の言い回しで祝福された。

佐藤は「ちょっと直前まで怪我をしていて。本当は２区を走りたかったですけど。急きょ、１０区にエントリーする形になってしまって」と説明。１２月に大腿骨を疲労骨折するアクシデントがあったことで、願いがかなわなかったと明かした。これに瀬古氏は「来年、走ってくれよ」とムチャぶり。佐藤が「いや、（今春に）卒業です」と即答すると周囲から笑いが起こる一幕もあった。

区間新記録については「最低３０秒くらいは更新しようと思っていっていたが、途中ちょっと苦しくなってしまって。いけるかどうか不安だったが、しっかり更新できてよかったなと思います」と佐藤。瀬古氏は「１２月中旬に怪我という話を聞いていたんで。出られるかなと思ったら、出れば区間新ですから。さすがですね」とたたえた。

佐藤は体の状態について「やっぱり練習が積めていなかったので、５割くらいだった。気持ちで頑張りました」と箱根ラストランを振り返った。