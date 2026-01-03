お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。生まれた日にちで占われた金運で1位となった。

占い師のシウマ氏はケムリが生まれた29日生まれの運勢について「最高の上昇気流に乗っています。かなり稼げますよってくらいなので、特に言うことはありません」と占った。

シウマ氏は「絶好調の29日生まれの運気をさらに高める幸運物は“最新の美容アイテム”です」と明かし、「自分磨きをすることで、より感覚が鋭くなっていくので。“これが金運上昇のタイミングだ”っていうのもすごくつかめていく。ほぼ失敗しないでしょう」と語った。

シウマ氏はケムリについて「本当にすごくいいです。王様、キングの気質をまとっています。2026年は周りの人の協力とか老若男女問わず周りが助けてくれますっていうくらいすごく高い運気になっていきます。仕事面では1人でMCに挑戦。苦手だなって思っていても、MCっていうことをやっていくと、周りの人が協力してくれて、気が付けばMCの数が増えていく」と語った。

上沼恵美子は「なんかもう今年は令和ロマン、コンビ別れって感じするな」と話すと、ケムリは「とんでもないこと言わないでください」とつっこみ、「ライブもありますから」とKアリーナでの単独ライブを見据えた。

上沼は「でもあなた1人でやってもいけるよ」とケムリのピンでの仕事ぶりを評価した。