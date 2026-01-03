INI池崎理人、“平成質感”写真に反響「パパも昔はかっこよかったんだぞのそれ」「絵になりすぎ」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの公式Xが、16日までに更新され、メンバーの池崎理人（※崎=たつさき／24）の近況写真が公開された。
【写真あり】「パパも昔はかっこよかったんだぞのそれ」INI池崎理人“平成質感”写真
池崎は「謹賀新年」とつづり、革ジャンにジーンズ、サングラスを合わせた街中での写真を公開した。腕を組んだカットや、片手をポケットに入れたポーズなど、自然体ながらも雰囲気のある佇まいが印象的なカットとなっている。
この投稿には「イケパラの難波先輩役とかそろそろやりませんか」「『お父さんの若い頃だよ』シリーズ更新」「イケメンすぎてとち狂いそう」「平成質感ありがとう」「かっこよくてメロメロ」「絵になりすぎている」「あまりにも平成で助かる」「パパも昔はかっこよかったんだぞのそれやん」といった声が寄せられている。
【写真あり】「パパも昔はかっこよかったんだぞのそれ」INI池崎理人“平成質感”写真
池崎は「謹賀新年」とつづり、革ジャンにジーンズ、サングラスを合わせた街中での写真を公開した。腕を組んだカットや、片手をポケットに入れたポーズなど、自然体ながらも雰囲気のある佇まいが印象的なカットとなっている。
この投稿には「イケパラの難波先輩役とかそろそろやりませんか」「『お父さんの若い頃だよ』シリーズ更新」「イケメンすぎてとち狂いそう」「平成質感ありがとう」「かっこよくてメロメロ」「絵になりすぎている」「あまりにも平成で助かる」「パパも昔はかっこよかったんだぞのそれやん」といった声が寄せられている。