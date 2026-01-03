俳優木村拓哉（53）が3日、テレビ朝日系特番「有働Times 新春SP 永久保存版」（午前7時放送）に出演。明石家さんまの教えを語った。

木村は同番組司会のフリーアナ有働由美子と対談。アイドルとして人気絶頂の平成期を振り返り、有働から「図に乗ることはなかったですか？」と単刀直入に聞かれると、木村は笑いながら「図に乗る？でも単純にうれしいです」と回答。「何か調子に乗らない教えがあるんですか？」との質問には「大先輩に言われたひと言じゃないですかね。『俺たち生かされてんだぞ』ってひと言だけです」と語り、その「大先輩」については「さんまさんです」と明かした。

続けて「俺とか私じゃなくて、俺とか私を求めてくれたり待ってくれたりしている人がいるからお前できてんだぞ、俺らできてんだぞってことをスポンと言われて。確かにって」とアドバイスがふに落ちたという。

さんまに相談することも多く「何でも笑いに変えてくれるので。本当に。それは一番強いかもしれないですね」と感謝。SMAP解散後を振り返り「自分がハンドマイクを持ってステージに立つことはもうねえなと思っていたので」。また「それを“笑い変換”のプロにひと言聞いたら、『今お前のタイミングでまたそういうのに挑戦するのは、まさにオールドルーキー。めっちゃかっこええやんけ。ハーッ（笑い声）！』で終わっちゃって」とソロ歌手活動の後押しも受けたと語った。