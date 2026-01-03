キャンペーン：「TTArtisan」「7Artisans」など交換レンズがセール中 計563点が割引に Amazon スマイル SALEで
株式会社焦点工房は、1月3日（土）から始まった「Amazon スマイル SALE」に参加している。セール対象品は計563点。
TTArtisan、7Artisansなど、取扱中の交換レンズをセール価格で提供している。例えば「TTArtisan AF 40mm F2」は10%OFFの2万7,252円で販売中だ。
セール対象を表明する製品以外にも、同社取扱いの多くの交換レンズが5%OFFになっている。
セール期間
2026年1月3日（土）9時00分～1月7日（水）23時59分
セール対象（例）
7Artisans 35mm F1.4 II（APS-C）
11,980円→10,183円（15％OFF）
TTArtisan AF 56mm F1.8（Zマウント）
29,360円→24,956円（15％OFF）
TTArtisan AF 40mm F2 ブラック
30,280円→ セール27,252円（10％OFF）
TTArtisan Zマウント AFレンズ 3本セット
74,210円→66,789円（10％OFF）