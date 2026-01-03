決算マイナス・インパクト銘柄 … Ｊフロント、壱番屋、ハローズ (12月26日～29日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<192A> インテＧ 東Ｇ -3.38 12/26 上期 -98.65
<2935> ピックルス 東Ｐ -3.36 12/29 3Q 36.32
<2778> パレモ・ＨＤ 東Ｓ -3.03 12/26 3Q -25.00
<9872> 北恵 東Ｓ -2.75 12/26 本決算 0.44
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -2.25 12/26 3Q -24.18
<7630> 壱番屋 東Ｐ -2.15 12/26 3Q -0.42
<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ -2.06 12/26 上期 247.42
<9651> 日本プロセス 東Ｓ -1.54 12/26 上期 15.14
<2742> ハローズ 東Ｐ -0.11 12/26 3Q 2.57
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース