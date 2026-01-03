―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　ＷＮＩウェザ <4825>
　26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比43.3％増の23.2億円に拡大し、通期計画の50億円に対する進捗率は5年平均の36.6％を上回る46.5％に達した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6264> マルマエ 　　　東Ｐ 　 +10.32 　 12/26　　　1Q　　　 47.86
<4825> ＷＮＩウェザ 　東Ｐ　　 +4.52 　 12/26　　上期　　　 43.28
<8011> 三陽商 　　　　東Ｐ　　 +4.15 　 12/26　　　3Q　　　-68.67
<2685> アンドＳＴ 　　東Ｐ　　 +3.75 　 12/29　　　3Q　　　 -7.05
<3035> ＫＴＫ 　　　　東Ｓ　　 +3.16 　 12/26　　　1Q　　　 45.16

<8217> オークワ 　　　東Ｐ　　 +0.48 　 12/26　　　3Q　　　261.62
<3050> ＤＣＭ 　　　　東Ｐ　　 +0.06 　 12/26　　　3Q　　　 -1.58

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース