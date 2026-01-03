

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から30日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.2 ＷＮＩウェザ <4825>

26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比43.3％増の23.2億円に拡大し、通期計画の50億円に対する進捗率は5年平均の36.6％を上回る46.5％に達した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6264> マルマエ 東Ｐ +10.32 12/26 1Q 47.86

<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ +4.52 12/26 上期 43.28

<8011> 三陽商 東Ｐ +4.15 12/26 3Q -68.67

<2685> アンドＳＴ 東Ｐ +3.75 12/29 3Q -7.05

<3035> ＫＴＫ 東Ｓ +3.16 12/26 1Q 45.16



<8217> オークワ 東Ｐ +0.48 12/26 3Q 261.62

<3050> ＤＣＭ 東Ｐ +0.06 12/26 3Q -1.58



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

