オーストラリアで2025年12月、「16歳未満のSNSを禁止する」法規制がスタートした。SNSが世界に登場して20年以上。デジタル社会におけるこのサービスのあり方が今、問われている。世界初の取り組みの影響を探る。（NNNバンコク支局 富永大介）

■「何か欠けた気持ち」…オーストラリア在住の日本人は

親の海外転勤で24年9月からオーストラリアで暮らす山内咲和さん（14）は、友達との連絡や情報共有に使っていたインスタグラムが25年12月から使えなくなった。禁止となる前、咲和さんは「SNSは世界とつながれるツール」と話していた。

そのツールが使えなくなった今、「SNSは自分の生活に当たり前にあったもの。物心ついた時から身近にあったので、使えなくなると不安で、何か欠けたような気持ち」と、その影響の大きさを感じている。

■世界初の取り組み 違反した企業に罰金“最大約50億円”

オーストラリアでは25年12月から「16歳未満の子どもがSNSを使用することを禁止する」法律が施行された。世界で初めて“国レベルで若者のSNSを規制する”取り組みだ。対象のSNSはXやインスタグラム、TikTok、フェイスブック、YouTubeなど10に及ぶ。

SNS運営会社には16歳未満の子どもが新たにSNSのアカウントを作れないようにする措置が求められ、違反した企業には日本円で最大約50億円の罰金が科せられる。子どもや親側への罰則はない。

■背景に「いじめ」や「犯罪」…指摘される“深刻な影響”

なぜ、国は「法規制」という厳しい対策に乗り出したのか。背景にあるのは、子どもたちがSNSをきっかけにしたいじめや犯罪に巻き込まれるなどして社会問題となったことだ。法案成立のきっかけの1つとなった事件では、17歳の少年が女性を装った男に裸の写真を送った後に金銭を要求される“性的な脅迫”を受け、自ら命を絶っていた。

オーストラリアのネット規制当局のインマン・グラント氏は「不透明なアルゴリズムや、無限に続くスクロールなどの『依存させる仕掛け』から子どもたちを守ることが目的だ。SNSの利用はテクノロジーへの依存を強めてしまい、批判的な思考力やデジタルに対する力を身につける妨げになる」と警鐘を鳴らす。

■SNS規制に賛否 オーストラリアでも割れる意見

一方、オーストラリアの若者や親に話を聞くと、様々な意見が聞かれた。

「禁止するのは反対。世界中の同じ趣味の人と交流できるし、最も大切な友達もSNSがきっかけで出来た」(14歳)

「家でも公共交通機関でもみんなずっとスマホを見ているから、SNSから離れるのは良いことだと思う」(15歳)

「すばらしい法律だと思う。いじめが怖いし、子どもに有害なサイトを見せたくない」(親)

「規制に反対。子どもはSNSにアクセスする方法を見つけると思うし、政府が決めることではなく、親がきちんと管理すればいい」(親)

■“会話が増加”“学習効果向上”学校ではSNS禁止の効果も

実はオーストラリアの一部の学校では、今回の法規制の前からスマートフォンやSNSの利用を規制する動きが始まっていた。シドニー東部の私立女子校であるキンコッパル・ローズ・ベイ・スクールでは、今回の法規制の前から学校内でのSNSの利用を禁止している。生徒はスマートフォンではなく、機能が制限された携帯電話を使わなければならない。

エリカ・トーマス校長はSNSを禁止した後の生徒の変化について、「昼休みなどに生徒たちが座って談笑する姿があちこちで見られるようになった。教師からは学習効果が著しく向上したという報告が寄せられている」と話す。

■実効性に疑問 “抜け道”探る動きも…

一方、実効性を疑問視する声も上がっている。地元メディアによると、世論調査で16歳未満のSNS利用者の約75％が法施行後も「SNSをやめるつもりはない」と回答したという。

現地在住の咲和さんも周囲の若者について「（プロフィルに）自分の生年月日ではないもので設定するなどして、抜け道を探して使い続けている人はいる」と話す。また、規制対象ではない小規模なSNSに移行している人もいるという。オーストラリア政府は規制対象を拡大することも検討しているが、規制逃れが横行すれば“いたちごっご”の状況になりかねない。

■“怪物を解き放った”…世界で検討が始まる「規制」への動き

ただ、若者のSNSを規制する動きは世界にも広がりつつある。デンマークは2026年にも15歳未満のSNSの利用を禁止する方針だ。フレデリクセン首相は「私たちは怪物を解き放ってしまった。スマートフォンやSNSは、子どもから幼少期を奪っている」と述べ、SNSを“怪物”と表現して痛烈に批判した。またニュージーランドやマレーシアなども規制を検討している。

一方、日本ではこども家庭庁を中心に議論されているが、一律の規制ではなく、アクセス制限などを強化していく方向で検討が進められている。

■オーストラリアの“挑戦の行方”…世界の規制モデルになるか

SNSが使えなくなった喪失感を語っていた咲和さんだが、意外な効果を感じている。読書や編み物を始めるなど、生活に変化が出始めているという。「今までスマホを見ていた時間を、今しか出来ないことに使うことが大切だと思う」と前向きに捉えている。

もちろん、突然SNSが使えなくなったことに戸惑い、途方に暮れている若者も多くいるだろう。今後、“規制逃れ”が横行し、法規制の実効性が問われかねない事態になるのか。それとも、咲和さんのように新たに生まれた時間を有効に使うきっかけにするのか。オーストラリアの若者がこれからどのようにSNSに向き合い、SNSをめぐる問題がどこまで改善されるのか。オーストラリアの世界初の挑戦の行方は、SNS規制の動きが世界に波及するかどうかを左右すると言っても過言ではない。