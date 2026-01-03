タレントの上原さくらが2日に自身のアメブロを更新。空を飛ぶ内容の初夢を見たことや、家族で東京ディズニーランドを訪れた際の出来事をつづった。

【映像】南明奈（36）、夫・濱口優（53）が撮影した親子ショット

この日、上原は「私の初夢は…すごい特殊能力を持っている設定で、空を飛んでた!!」と初夢の内容を報告。「これまでもたま〜に…2〜3年に1回は空を飛べる夢を見た」と明かし「毎回空を飛ぶ夢を見ると、自分的に良いことが起こる予感 これから色々調子が上向くみたいなポジティブな気持ちになれるんです」と説明しつつ「今年の初夢は100点満点」と満足そうにつづった。

また「毎年最低1枚、現像した家族3人の写真を飾るのですが、今年はこれにします」と報告し、家族で東京ディズニーランドへ訪れた際の写真を公開。「昨日ディズニーランドで良いのが撮れたの」とコメントした。

同日に更新したブログでは、「着物姿のミニーちゃんマスコットを見せる娘」と娘がミニーマウスと対面した際の写真を公開。娘から「見せたんだけど、ミニーちゃん喋ってくれなかったよ」と言われたことを明かすも「でもおててをパチパチしてくれたから、たぶん、私と同じだ〜！って言ってたんだと思う」と純粋な解釈をしていたことを語った。