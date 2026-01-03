ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¿¼Ìë¤ËÉð°æÁÔ¤Î²È¤ËàÆÍ·âá¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡¡ÂçÊª½÷Í¥¤âÆ±¹Ô
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éð°æÁÔ¤Î²È¤ËÆÍ·â¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²»³Ú´ë²è¡Ö²»³Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£µ¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡£´Ñ·î¤ÎÉ×¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¤¢¤Î¡Ä¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤µ¤È¤«¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤Æ¡¢¡Ê´Ñ·î¤Î¡ËÃ¶Æá¤â¡£ÌëÃæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤ËÉð°æÁÔ¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤Î²È¤ËÆÍ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌëÃæ£±»þ¤¹¤®¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Éð°æ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ä¤ä¤Ã¤¿¤éÉð°æÁÔ½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Éð°æ¤Î²È¤Ï¡Ö¹¤¤Éô²°¤Ë²È¶ñ¤â²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¥¸¥à¤Ê¤ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥È¤È¤«Éß¤¯¡£¤¢¤ì£±Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤ó¡£·¯¡¢²¿¤Ç¤½¤³½»¤à°ÕÌ£¤¢¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤«¤é¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÉð°æ¤Ï¡Ë¡Ø¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£