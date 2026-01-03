無印良品の1つで6役こなせる「深型フライパン」、長い付き合いになりそうです
無印良品で見つけた、鍋としても使える深めのフライパン。
6通りの調理に使えるみたいだけど、フライパンに深さがあるだけでそんなに便利なのかな……？6種類の調理をすべて試してみました！
1つで6役こなす深型フライパン
深型フライパンは焼く、炒める、煮る、蒸す、揚げる、炊くの6役を果たしてくれます。
深さは約8cmあり、普段使っているフライパンと比べると倍以上でした。
ガス火専用とIH対応の2種類があり、見た目が同じなので購入する際は間違えないよう注意しましょう。
サイズは大中小の3種類あります。今回購入したのは真ん中の大きさの24cmです。
深さがあるため一般的なフライパンより大きいですが、重さは約650g。片手でも無理なく持てました。
汚れがつきにくいのでお手入れカンタン！
深型フライパンの内側には、高密度3層のコーティングが施されています。
コーティングのおかげで、調理中に汚れがこびりつきにくく、洗うときに汚れが落ちやすい！
外側は無塗装仕上げなので、塗装のハゲを気にせずタワシでゴシゴシ洗えます。
深いだけじゃなくて、お手入れがカンタンなのがうれしいポイントです。
まずは「焼く」「炒める」「煮る」
まずは本来のフライパンの役割どおり、お肉を焼いてみました。
深さがある分、はねた油が飛びにくくていい感じ〜！
次は玉ねぎのみじん切りを炒めてみます。
深さのおかげで炒めるときに食材をこぼしにくく、安心感があります。
深型フライパンの特徴を活かし、そばを煮てみました。
お湯をたっぷり入れてもOKな深さです。
「蒸す」「揚げる」「炊く」にも挑戦！
蒸し料理にもトライしてみます。
深型フライパンに鶏肉と長ネギ、水と調味料を入れて蒸し鶏をつくりました。
深さのおかげで、水や調味料を入れても十分にゆとりがあります。
続いて、揚げものに挑戦。油をたっぷり入れても安心の深さです。
ラストは玄米を炊いてみることに。フライパンでもお米がしっかり炊けます！
炊飯器で炊いたご飯とくらべて味は劣らず、おいしく仕上がりました。深型フライパンさえあれば、鍋も炊飯器の役割も果たしてくれます。
ホームページに書かれている商品紹介のとおり、6役すべてに使えてすばらしい〜！
意外と便利だった調理方法はね…
使ってみて意外に便利だったのは「揚げる」調理でした。
揚げ終わったあとにオイルポットへ油を移すとき、持ち手があるおかげで片手で楽々〜！
6役どの調理法にもメリットがある深型フライパン、これから長い付き合いになる予感がします。
Text and Photo： 蒲田おにぎりちゃん