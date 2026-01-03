M!LK佐野勇斗、箱根駅伝選手に“同姓同名”「イイじゃん」ゴールシーンに反応「びっくり」「奇跡」
【モデルプレス＝2026/01/03】M!LKの佐野勇斗が3日、自身のX（旧Twitter）を更新。2〜3日にかけて開催された第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）のゴールシーンに言及した。
【写真】佐野勇斗と“同姓同名”の箱根駅伝出場選手
佐野は「箱根駅伝 皆さん熱い走りを見せてくださってありがとうございます」と投稿。関東学生連合として出演した武蔵野学院大学の佐野颯人（さのはやと）選手が、M!LKの楽曲「イイじゃん」のポーズをしながらゴールテープを切ったことにも触れ「イイじゃんやってくれた…？」とコメントした。
この投稿にファンからは「同姓同名びっくり」「奇跡」「イイじゃんやってくれたね！」「箱根駅伝観てたんだ！」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
