第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。往路に続き、復路も区間新記録が複数誕生。1日のニューイヤー駅伝を含め、正月駅伝3日間で「区間新24人」とレコード続出となった。その理由を現場で聞いた。

往路は山上りの5区（20.8キロ）で青学大・黒田朝日（4年）が驚異的なタイムを叩き出すなど、計3区間5人の新記録が出る高速レースに。復路も8区で青学大・塩出翔太（4年）が最も古かった小松陽平（東海大＝2019年）の記録（1時間3分49秒）を4秒更新。10区でも駒澤大・佐藤圭汰（4年）が区間新記録をマークした。

元日のニューイヤー駅伝では1区以外の6区間で計17人が区間新記録をマーク。箱根と合わせた正月の3日間で、合わせて24人となった。ファンの間でも「シューズの進化」「気象条件」「ランナーのレベルアップ」を指摘する声が上がっていた。

実際に指導する監督の見方はどうか。数々の名選手を育てた駒澤大の大八木弘明総監督に聞くと「やっぱり靴だよ。靴の進化」と持論を展開。「（カーボン等の）跳ねる部分がある中で、ある程度5キロ（のペース）で突っ込んでいっても最後まで持つということ。靴の進化で走りが変わったというか、タイムも変わってきたということ」と語った。

一方で、ランナーのレベルアップも関係しているとしつつ、「そこまでスタミナがあるかどうかという大事さもあるので。やはり走り込みを結構多くやった選手が、箱根はしっかり走れるのかもしれませんね」と説明。「とにかく靴の進化が凄いよ」と繰り返した。



（THE ANSWER編集部）