西川きよしの長男「久しぶりに」兄妹3ショット公開 元俳優次男の姿も「賑やかで最高」「お元気そうで嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/01/03】お笑いタレントの西川きよしの息子で、同じくお笑いタレントの西川忠志が1月2日、自身のInstagramを更新。兄妹の3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ベテラン芸人長男「貴重な1枚」元俳優弟＆妹との3ショット
忠志は「久しぶりに兄弟妹が揃いました」とつづり、弟で元俳優の西川弘志と、妹でタレントの西川かの子との写真を投稿。笑顔で寄り添う3人の写真は「妹がメイクしてないのでモノクロで失礼します」とモノクロ写真で投稿した理由も記した。
忠志の投稿に「仲の良い兄妹」「家族賑やかで最高」「素晴らしい写真」「弘志さんお元気そうで嬉しい」「貴重な1枚」「西川ファミリー素敵」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆西川忠志、兄妹3ショット披露
◆西川忠志の投稿に反響
