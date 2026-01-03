西川きよし（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/03】お笑いタレントの西川きよしの息子で、同じくお笑いタレントの西川忠志が1月2日、自身のInstagramを更新。兄妹の3ショットを公開し、反響が寄せられている。

◆西川忠志、兄妹3ショット披露


忠志は「久しぶりに兄弟妹が揃いました」とつづり、弟で元俳優の西川弘志と、妹でタレントの西川かの子との写真を投稿。笑顔で寄り添う3人の写真は「妹がメイクしてないのでモノクロで失礼します」とモノクロ写真で投稿した理由も記した。

◆西川忠志の投稿に反響


忠志の投稿に「仲の良い兄妹」「家族賑やかで最高」「素晴らしい写真」「弘志さんお元気そうで嬉しい」「貴重な1枚」「西川ファミリー素敵」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

