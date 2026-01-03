買い足すなら『白色』一択！【GU】40・50代が即こなれる「ジーンズ着回しコーデ」

ジーンズは引き続きトレンドだけれど、ベーシックなイメージが強いアイテムだからこそ、たまには“変化”も欲しくなるところ。そこで推したいのが、合わせやすさはそのままに、コーデ全体をパッと爽やかに見せてくれる「ホワイトジーンズ」です。今回は【GU（ジーユー）】で見つけたアイテムを主役に、40・50代でも無理なく取り入れられる大人のこなれ見えコーデをご紹介。スタッフさんの着回しテクをヒントに、ジーンズの新しい魅力を見つけて！

シンプルなワンツーも抜け感たっぷりのオシャレコーデに

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

いつものベーシックなセーターも、白のバギージーンズを合わせるだけで一気に垢抜けた印象に。ほどよく広がるフレアシルエットが、脚のラインを自然にカバーしつつ今っぽさをプラスしてくれそうです。トップスはグレーやベージュなど柔らかい色味を選ぶと、上品で優しげなムードのカジュアルコーデに仕上がります。黒色小物で引き締めるのも、マネしたいおしゃれテク。

ネイビー合わせで大人のマリンスタイル

ネイビーのロングコートを、白パンツで爽やかに見せたスタイリング。ボーダーニットとブルーシャツを重ねて、クリーンさを感じさせつつも奥行きのあるコーデに仕上げています。デニムの白色が抜け感を作ってくれるから、ロング丈コートでも重たく見えないのがGOOD。ほんのり真面目さも感させるこの組み合わせは、オフィスカジュアルにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M