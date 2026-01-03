ヤクルト・小川泰弘投手が３日、東京・八王子市の創価大で始動した。

母校の球場で１年のスタートを切ることは恒例行事となっているが、「心機一転、新しい気持ちでまたここからスタートさせていただけたので、今年も粘り強く頑張りたい」と澄み切った冬の空の下、キャッチボール、ノックなどで汗を流した。

今季で１４年目を迎え、５月１６日には３６歳の誕生日を迎える。「体は当然、変わってくると思いますし、そこへのアプローチは考えてやっていかないと落ちていく一方だと思うので、しっかり考えてやっていく必要があると思う」と変化球の動かし方など新たな取り組みにも挑戦していくつもり。「チャンスはどこに転がっているかわからない。自分を変えるためにしっかり取り組むということは毎年やらないといけない」とさらなる進化を追い求めていく。

昨季は１３試合登板で４勝５敗に終わったとあって、巻き返したい思いは強い。「とにかくチームの優勝に貢献できるように、ローテーションをしっかり守ることが一番大事。規定投球回到達、２ケタ勝利はもう一度達成したいと思いますし、それがチームのためになると思います」１０勝を挙げた２３年以来３年ぶりの２ケタ勝利、規定投球回到達…。年男の右腕はウマくいく１年にする。