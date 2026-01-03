◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

箱根駅伝の復路が行われ、早大は10時間44分29秒で4位に終わり、15年ぶりの優勝はならなかった。

往路では4区でルーキー鈴木琉胤（1年）が日本人最高タイムで区間賞を獲得し、5区では“山の名探偵”工藤慎作（3年）が一時トップに立ったものの、青学大の黒田朝日（4年）に抜かれて2位。復路は7、8区が不調で4位に後退し、9区の小平敦之（3年）が区間2位と健闘したものの、3位以内には入れなかった。

花田勝彦監督は日本テレビのインタビューで「復路はずっと苦しい展開だった」と振り返り、「中大とか他がちょっと落ちてきたので（一時）3位まで行きましたけども、ウチも7、8（区）でうまく機能しなかったので。最後3番見えていたので本当に悔しいレースでした」と分析した。

往路での優勝争いを指摘されると「収穫はありましたけど、やはり往路は勝ちきれない、今回も3番に入りきれないってのは私自身の弱さっていうんですかね。監督の采配の差かなと感じました。選手はよく頑張ったと思います」と責任を背負った。今回のメンバーは8人が来季も残り、今春には有望な高校生も入部予定。「ただ。青山学院とはまだ7分近く差がありますから。本当に気持ちを入れ替えて取り組まないと勝てないかなと思いますので、まずは私自身から反省を生かしながらやりたい」と厳しい表情は崩さなかった。