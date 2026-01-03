小さな頃は、おっとりしていて甘えん坊だったそらくん。そんな癒し系のそらくんを家族に迎え、これから始まるだろう穏やかな日々を想像していた飼い主さんでしたが、成長後のそらくんのあまりの豹変っぷりが話題となりました。

「ギャップが笑える」「元気が1番ですよ～お家が気に入ったんですね」と評判で、41万回以上再生されています。

【動画：『おっとり癒し系な赤ちゃん犬』を飼ったと思っていたら…予想を裏切る『まさかの豹変っぷり』】

家族になったばかりの頃のそらくん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『retreat_sora』へ投稿された、マルプーの「そらくん」の様子です。飼い主さんの家族に迎えたばかりの小さな頃のそらくんは、とてもおっとりしていたのだそう。

動きものんびりとしていて大人しく甘えん坊のそらくんのことを、癒し系だと思っていた飼い主さん。これからそらくんと一緒にゆったり穏やかな生活を送るんだろうな、と想像していたのだとか。

おっとりだったはずが…？

ところが、成長したそらくんはというと、ソファーの上を右へ左へと走り回り、隙間に顔を突っ込んだり跳ねてみたりと大騒ぎ。おっとり癒し系から、飼い主さん曰く「暴れるくん」へと成長していました。

おもちゃを集めて寝転がって遊んでいたかと思いきや、またもや右へ左へドタバタ。それに飽きるとまたおもちゃで遊ぶそらくん。すっかり飼い主さんの家に馴染んで、安心して自由に遊んでいるのが伝わってくるよう。

現在のそらくんの様子は？

そんなそらくんの現在はというと、飼い主さんとハイタッチしたり、知育玩具を攻略したりと、元気いっぱいに過ごしているといいます。眠る時よく白目になってしまうのは、リラックスしている証拠なのだとか。

おっとり癒し系ではありませんでしたが、また違う元気な可愛さで日々癒してくれるそらくん。これからもきっと飼い主さんの生活にたくさんの笑顔と幸せを届けてくれるはず。そんな日々をまた見せてもらえるのを楽しみにしています。

この投稿へは「暴れられるほど安心してご主人のことを信じているんですね」「元気の証拠ですね」「ウチと同じです！」「可愛い誤算ですね」「あるある君やね」「可愛すぎるぅ～」「ソファーのお掃除してるみたい」「元気一杯で、健全！」「安心して自由奔放にしていいんだな！って思ったんでしょうね」「動きがおもろい、かわいすぎです」など、やんちゃに育ったそらくんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『retreat_sora』では、とても可愛いけれど暴れん坊なマルプー「そらくん」の、見るだけで癒されるような可愛すぎる日々の様子が公開されています。

