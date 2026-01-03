尾碕真花、妹との密着2ショット公開「初詣かな？」「仲良しなの伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】女優の尾碕真花が1月1日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】25歳朝ドラ女優「雰囲気違う」妹との密着ショット
尾碕は「明けましておめでとうございます」とつづり、写真を複数枚投稿。妹とぴったりくっついた仲良し2ショットのほか、おみくじを顔の前で広げた自身のソロショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「仲良しなの伝わってくる」「雰囲気違う」「初詣かな？」「防寒対策してね」といったコメントが寄せられている。
尾碕は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（2022年）や同局連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、MBSドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」（2025年）などの作品に出演し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
